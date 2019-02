L'Eredità, il campione Diego Fanzaga eliminato a sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diego Fanzaga, il campione in carica dell'Eredità, è stato eliminato questa sera. Diego ha ceduto alla prova del triello, battuto da un ragazzo campano che ha risposto correttamente a tutte le domande. Fanzaga, molto amato sui social, ha avuto una possibilità ma ha sbagliato.L'Eredità lunedì scorso aveva visto ancora Diego Fanzaga sul trono del campione anche se l'insegnante non era riuscito a indovinare la parola chiave nel gioco della "ghigliottina" (lui aveva detto "dama" mentre quella giusta era "giro"). Il giovane, che aveva vinto per la terza volta portando a casa 27.500 euro, è riuscito a far parlare comunque di sé sui social perché per la prima volta è stata presentata in diretta tv la sua fidanzata.