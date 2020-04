Daniel Cosmic insulta le fan in sovrappeso, il manager Francesco Facchinetti gli chiude il profilo ma i fan lo attaccano: «Lo fai apposta»

«Chi sbaglia paga», è la sentenza di Francesco Facchinetti nei confronti di Daniel Cosmic, l'ex di Amici travolto dalla polemica dopo aver offeso delle fan in sovrappeso in diretta su Instagram. La punizione del suo manager è la chiusura temporanea dell'account, ma per molti si è trattato di pura strategia. «Lo chiude adesso, così non può perdere followers». Facchinetti è stato accusato sui social ed è finito in tendenza su Twitter.

A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso. — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) April 24, 2020

Ultimo aggiornamento: 25 Aprile, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex concorrente diè finito nel ciclone perché sbeffeggia quotidianamente le sue fan inper il loro aspetto fisico. «Oddio, spegni la luce», ha detto a una ragazza che partecipava a uno dei suoi live. Gli estratti delle sue dirette sono diventati virali. A scagliarsi contro di lui anche Elisa D'Ospina: «Bodyshaming ne abbiamo?», ha twittato la modella curvy, solo una tra i tanti ad essere insorta contro il ragazzo. «Grandissimo maleducato», «che vergogna», sono solo alcuni dei messaggi su di lui.«A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso», ha scritto su Twitter il manager Facchinetti. «Chiudiamo il profilo per salvaguardare i “followers business”», è stato il commento di un utente. «Il profilo doveva restare aperto e doveva sorbirsi la perdita di followers, così magari gli serviva da lezione», ha scritto un altro.