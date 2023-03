Cristina Scuccia, l'esibizione del brano dell'ex Suora a Verissimo: «Sono un po' sexy nel video, ho voluto osare»

Cristina Scuccia torna a Verissimo. Fino a qualche tempo fa era Suor Cristina, la religiosa diventata famosa grazie a The Voice. Nel talent di Rai3 con il velo, Cristina aveva vinto. Poi la decisione che le ha cambiato la vita, di nuovo: abbandonare la tonaca. Oggi arriva nel salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo singolo “La felicità è una direzione”. Body bianco con trasparenze e pantalone largo. Con lei due ballerini pronti ad affiancare la ragazza surante la sua esibizione.

Cristina Scuccia a Verissimo, l'esibizione del nuovo brano

In versione performer, Cristina lascia tutti senza parole. Il video clip che uscirà il 22 mostra una cristina tutta nuova. «Mi ha fatto un effetto strano. Sono un po' sexy e ho voluto osare stavolta. Non siamo solo una sola cosa siamo un mondo. Piano piano ne sfodererò altre parti di me»

Torna alla musica dopo la svolta decisiva e prima di andare in Honduras come naufraga dell'Isola dei Famosi. Una vita tutta nuova da cominciare a scrivere per lei che dopo essere stata suora ora. «Mi sono scontrata con la realtà, pensavo di finire sotto i ponti perché non credevo neanche in me stessa, è stato un momento difficile e si sono innescate tante dinamiche che hanno affossato la mia autostima. Ho lavorato tantissimo ed ora comunque sto bene. Non ho mai smesso di cantare, ma mi sono riallenata ed ora sono felice di essere qui».

La strada verso la felicità

Ora è a caccia della sua felicità, ovunque si trovi. «Dal nostro ultimo incontro qualcosa è cambiato e ho iniziato a riflettere, ho capito che dovevo continuare a provarci e inseguire il mio sogno. Io non sono mai stata completamente felice, anche da suora c’era sempre stata questa cosa di continuare a cercare la felicità, di fare di più per trovarla. È un continuo e continuerò anche nell’aldilà a cercarla e a cercare di fare qualcosa di buono anche per gli altri. Adesso sono felice e sto bene. Ho lavorato tantissimo e il mio passato fa parte di me. In questi mesi tantissimi religiosi mi hanno scritto e mi fa piacere. Lasciare non è stato un passaggio facile»

L'amore

E sui corteggiatori? «Credo di non essere io che non do la possibilità. Uscendo ci sono delle persone che si avvicinano, ma ora questo è il mio tempo. Poi ci sarà il tempo anche per l'amore. Ora c'è la musica, la mia famiglia. Ogni cosa ha il suo momento». E a breve sarà anche il momento di tornare in tv, senza abiti. Sì perchè Cristina scuccia dal 17 aprile sarà protagonista dell'Isola dei Famosi, il reality condotto (anche quest'anno) da Ilary Blasi.

Il percorso dell'ex suora

Cristina Scuccia ha lasciato il suo percorso spirituale iniziato nel 2009 qualche mese fa. A oggi di Suor Cristina non vi è più traccia; la giovane da diverse settimane ha iniziato a farsi conoscere unicamente come Cristina Scuccia mostrandosi per la prima volta senza le sacre vesti a Verissimo. «Adesso sto bene, anche se sono comunque emozionata: sono piacevolmente sorpresa dell’affetto che mi è arrivato perchè ero intrappolata nella paura di deludere qualcuno. Invece, c’è stata una reazione bellissima». Commentò così qualche mese fa sempre da Silvia Toffanin la sua decisione.one.