Coldplay a Roma, biglietti “spariti” subito, l'ira dei fan: «Dopo un'ora d'attesa mi dice “non disponibile”, ci hanno preso in giro»

È caccia al biglietto per il concerto dei Coldplay a Roma per il 2024. Oltre ai live del 12 e 13 luglio che sono andati sold out nel giro di qualche ora, la band capitanata da Chris Martin, viste le innumerevoli richieste, ha raddoppiato le date sulla Capitale dando la possibilità ai fan di andare sotto il palco dello Stadio Olimpico anche il 15 e 16 luglio. La vendita dei biglietti per le ulteriori due date era prevista per oggi, venerdì 28 luglio 2023, dalle 10 di mattina sui siti TicketOne e Vivaticket.

«Ho fatto un'ora di fila per poi leggere Non disponibile, ma stiamo scherzando?» e ancora «Forse non hai capito, non si tratta di scarsa Disponibilità, si tratta che noi questi biglietti neanche con il binocolo li vediamo». I fan si sentono presi in giro e l'hasthag ColdplayRoma schizza in tendenza. «Mi sa che ci hanno bellamente pigliato per il cxxo, non sono mai stati in vendita. I presale hanno esaurito tutto, grazie a tutti».

HO FATTO UN’ORA DI FILA PER POI LEGGERE NON DISPONIBILE, MA SCHERZIAMO??? #coldplayrome pic.twitter.com/Ciu7LDzZHb — C. (@mileystattoo) July 28, 2023

C'è chi esulta, ma sono pochi, per essere riusciti a prendere i biglietti ma i più sono delusi. «Mi resta solo che incontrare CASUALMENTE Chris Martin a roma e supplicarlo di darmi 3 biglietti».

Su Twitter volano stracci contro gli organizzatori, i fan sono stati per ore sui siti di vendita senza riuscita a prendere nulla.

«Tutto dichiarato sold out, a questo punto credo andassero di prelazione a chi aveva la prevendita giorni fa». E ora cosa succederà? «Mi resta solo sperare per il 2025»