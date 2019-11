Il ritorno dei Coldplay con “Everyday Life”: «Ma niente tour, inquinano»

Il frontman Chris Martin ha detto alla BBC giovedì che la band vuole impiegare del tempo per determinare come un tour può essere green. Ha detto: «Saremmo delusi se non fosse carbon neutral»

Celebrare la potenza della musica, che abbatte muri e costruisce ponti, con un disco che mischia il pop-rock occidentale con influenze mediorientali, e che parla di amore, uguaglianza, umanità e speranza, ma anche di guerre e razzismo: è quello che fanno i Coldplay con Everyday life, il loro nuovo lp (nei negozi da oggi), l’ottavo della loro carriera. «È la nostra reazione alla negatività che è in giro ovunque», spiega il frontman della band britannica, Chris Martin, «se hai il privilegio di girare il mondo, capisci che siamo tutti sulla stessa barca». Così i Coldplay annunciano anche lo stop ai tour: «I concerti inquinano. Finché non saremo certi che siano eco-sostenibili, staremo fermi».». Appena due esibizioni ad Amman, trasmessi in diretta su YouTube (all’alba e al tramonto). Lunedì saranno al Museo di Storia Naturale di Londra.