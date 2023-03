Claudio Amendola, età, ex mogli, figli, malattia e i ristoranti: chi è l'attore ospite di Loretta Goggi

Claudio Amendola ospite nel nuovo show Benedetta Primavera in onda stasera in tv su Rai 1. L'attore, conduttore televisivo e regista italiano sarà nel programma condotto da Loretta Goggi per un excursus sugli sceneggiati di un tempo. Ma chi è Claudio Amendola.

Claudio Amendola chi è: la carriera

Claudio Amendola è nato il 16 febbraio 1963 a Roma, ha 60 anni. È il figlio dei doppiatori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone ed è pronipote del regista Mario Amendola. Il cinema era già scritto nel suo destino ben prima che nascesse. A 19 anni esordisce come attore col ruolo di un pugile nella miniserie Storia d’amore e d’amicizia. poi ha infilato nel suo curriculum un successo dopo l'altro tra cinema e tv. Nel 2014 debutta come regista e dirige la commedia La mossa del pinguino. Uno dei ruoli che ne ha confermato il successo è stato quello di Giulio Cesaroni ne I Cesaroni, serie televisiva in onda per sei stagioni su Canale 5 tra il 2006 e il 2014. Nel 2015, Amendola è tornato al cinema con il film incentrato sul crimine nella Roma contemporanea diretto da Stefano Sollima e intitolato Suburra. A partire dal 2018, è Carlo Guerrieri, il protagonista della fiction di Rai 1 Nero a metà che, dal 4 aprile 2022, debutterà con la sua terza stagione.

Vita privata: le ex mogli

Claudio Amendola si sposa due volte: dal 1983 al 1997 con la doppiatrice Marina Grande, dalla quale ha due figlie, Alessia, nata nel 1984 (doppiatrice anche lei), che nel 2010 lo rende nonno a 47 anni, e Giulia nata nel 1989. Nel 1997 inizia una relazione con Francesca Neri, conosciuta sul set de Le mani forti e dalla loro unione nasce Rocco nel 1999; dopo 13 anni di fidanzamento si sposano in privato l’11 dicembre 2010 a New York. Poi il triste annuncio. Nell'ottobre del 2022 si separada Francesca Neri dopo 25 anni trascorsi insieme.

La separazione da Francesca Neri

Prima la smentita poi la conferma: Francesca Neri e Claudio Amendola si separano dopo 25 anni di relazione e 12 anni di matrimonio. La separazione è arrivata in maniera tranquilla e pacifica, con un accordo. L'attore romanista ha avuto al suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, Antonio Conte, mentre Francesca Neri è assistita da Paola Friggione. Ad agosto Amendola aveva smentito categoricamente la separazione:In base agli accordi stretti dagli ormai ex coniugi, la casa coniugale dovrebbe essere stata affidata a Francesca Neri e al figlio 24enne della coppia, Rocco. Sia all’ex moglie che al figlio avrebbe dovuto ottenere, inoltre un assegno di mantenimento mensile che l’attore dovrà versare mensilmente ma di cui non si conosce l’importo.

L'infarto

A settembre 2017, Claudio Amendola è stato colto da un infarto ed è stato salvato dal pronto intervento della moglie che lo ha portato in ospedale. Ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma, è stato dimesso a distanza di circa 24 ore, dopo essere stato dichiarato fuori pericolo. Per scongiurare il rischio di un secondo infarto, l’attore ha smesso di fumare e ha perso 12 chili.

La malattia di Francesca Neri

Nel settembre 2021, Claudio Amendola aveva parlato per la prima volta della malattia della compagna, la cistite intersiziale cronica. «Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme - raccontava a Verissimo - Non ha una malattia chiara ma una difficoltà nel vivere le sue giornate. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L'ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso». E lui non l'ha mai lasciata in quei momenti buii.

I ristoranti

Parallelamente alla carriera da attore, si dà anche alla ristorazione e nel giugno 2010 inaugura a Valmontone il “Ristorante Osteria del Parco” e a novembre 2022 apre a Roma il suo secondo ristorante “Frezza-cucina de coccio”.