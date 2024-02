Chiara Ferragni, la prima storia su Instagram dopo la separazione con Fedez: «Ciao»

«Ciao». È questa la pima storia su Instagram, laconica e forse liberatoria, di Chiara Ferragni dopo la presunta separazione con Fedez. Lei, fino ad oggi, aveva postato solo foto con i bambini, con Leone e Vittoria in casa, al parchetto con le sorelle e la mamma, o nei weekend.

Gli indizi

I titoli di coda dunque sembrano oramai scesi e la storia d'amore al momento non ha un happy end. Oramai è certo che Fedez ha deciso di lasciare il nuovo attico di Milano dove viveva con Chiara e lei «non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria». «È un periodo obiettivamente difficile» per lei, fanno notare le fonti, visto che la scelta del marito, con cui era in crisi da tempo, si aggiunge all'inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata. Già negli ultimi tempi tanti indizi hanno lasciato intendere come tra Chiara e Federico, sposati nel 2018, genitori di Leone e Vittoria, non ci fosse più quell'idillio che li aveva resi la coppia più popolare del web. La situazione sentimentale sarebbe ora compromessa. Una tensione profonda che sarebbe certificata dall'abbandono del tetto coniugale da parte del rapper.