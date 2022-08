Adriano Celentano e la dedica alla moglie Claudia Mori su Instagram (con una frecciata ai politici)

Un atto d'amore, una dedica alla compagna di vita, Claudia Mori, sua moglie dal 1964: sui social di Adriano Celentano ricompare oggi il suo brano datato 2013 «Io non ricordo (da quel giorno tu)» scritto da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro, con il video che lo accompagnava in cui scorrono le foto, le clip, le istantanee che li ritraggono in alcuni momenti di vita privata vissuta insieme.

Ad introdurre il video del brano, un messaggio in cui Celentano si allontana, almeno apparentemente, dalla politica e dai temi sociali che di norma contraddistinguono i suoi post: «Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene... e in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli...», firmato L'inesistente.