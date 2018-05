Carolyn Smith e la gioia su Instagram: «Quel bastardo si è ridotto»

Sono veramente felice oggi! Niente chemio ma solo controlli... sono molto positivi! Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo

Come ormai sapete questa è la mia lotta - aveva scritto una settimana fa sul social - Ogni giorno lotto per me stessa ma soprattutto per gli altri nella diffusione di un messaggio 'positivo'. Io sorrido e non mollo mai, nemmeno nei momenti più complicati come questi...Noi donne siamo belle così e nessuno di noi - proprio NESSUNO - deve avere il dubbio di mostrarsi per quello che è!

ha scritto la giudice in un post su Instagram.

». Buone notizie per Carolyn Smith, che da anni combatte contro un tumore recidivo. La giudice di Ballando con le Stelle ha usato Instagram per informare i suoi fan dell'esito positivo degli ultimi controlli, condividendo un video davanti all'ospedale Sant'Andrea di Roma.