Carolina Marconi: «Il tumore al seno non si è visto per colpa delle protesi. Fate prevenzione, può salvarvi la vita»

Carolina Marconi, ex concorrente del Gf Vip, parla ancora una volta del tumore a seno e della sua battaglia, facendo luce su quanto sia importante affidarsi a un buon medico e prendere le giuste precauzioni.

L'ex gieffina, in un'intervista a Gente, ritiene che il suo probema di salute si sia aggravato a causa delle protesi, facendo inevitabilmente ricadere buona parte delle cause sulle cure.

Carolina Marconi e il tumore, l'esito degli ultimi controlli: «C'è qualcosa al fegato. Ho paura. Bisogna mettersi l'anima in pace, aspettare e pensare positivo»

Le protesi

«Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno - spiega Carolina Marconi - e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C'è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere.»

La prevenzione

«Quando mi hanno trovato un tumore al seno non avevo fatto una prevenzione corretta - continua - c'era il Covid, avrei potuto fare i controlli regolari con mascherina e tutte le precauzioni necessarie, ma ho avuto paura e ho ritardato la mammografia. L'ho fatta a due anni e mezzo dalla precedente: ho scoperto dopo che se l’avessi fatta solo un anno e mezzo prima mi sarei salvata da tumore, chemioterapia, asportazione di 13 linfonodi e mastectomia totale».