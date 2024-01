Sarah Ferguson, scoperto un tumore alla pelle pochi mesi dopo esser guarita dal cancro al seno

A Sarah Ferguson è stato diagnosticato un cancro alla pelle pochi mesi dopo essere stata curata per un tumore al seno.

Alla duchessa di York è stato rimosso un neo che i test hanno poi scoperto essere un melanoma maligno, il tipo più grave di cancro della pelle. Ciò avviene dopo che la 64enne ha subito un'operazione al seno per il cancro lo scorso anno con addetti ai lavori che affermavano che «non è stato un periodo facile» per lei.

Sarah Ferguson, il tumore alla pelle

Si dice che alla madre di due figli siano stati rimossi diversi nei durante un intervento di ricostruzione del seno l'anno scorso, uno dei quali è risultato essere maligno. La duchessa, ex moglie del principe Andrea, è stata descritta come di «buon umore» dopo la notizia «angosciante» che le è stata comunicata pochi giorni dopo Natale.

Un portavoce di Sarah, duchessa di York, ha detto al Sun: «In seguito alla diagnosi di una forma precoce di cancro al seno quest'estate, a Sarah, duchessa di York, è stato ora diagnosticato un melanoma maligno. Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificato come canceroso».

Le diagnosi

«Lei è sottoposta a ulteriori indagini per garantire che il tumore sia stato individuato nelle fasi iniziali - ha proseguito il portavoce - Chiaramente, un'altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la Duchessa rimane di buon umore. La Duchessa vuole ringraziare l'intera équipe medica che l'ha supportata, in particolare il suo dermatologo la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse diagnosticata quando lo era. Ritiene che la sua esperienza sottolinei l'importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l'emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma»