Carlo Cracco e il cenone di Capodanno: prezzo base di 500 euro (ma senza il vino). Tutto il menù

Il cenone proposto da Carlo Cracco a Capodanno? Nel suo ristorante ha un prezzo base di 500 euro, bevande escluse. Oltre a una bottiglia di vino, selezionata dalla sua cantina, bisognerà quindi aggiungere l'acqua e lo spumante (o champagne) per il brindisi di mezzanotte.

Capodanno, quanto spenderemo per il cenone?

Capodanno 2023, in piazza e sulla neve (ma anche in tv o a teatro): ecco gli appuntamenti in tutta Italia

Altrimenti è possibile acquistare la degustazioni di vini abbinati dal sommelier per ulteriori 150 euro, arrivando a un prezzo totale di 650 euro.

Il menù di Capodanno nel ristorante in galleria Vittorio Emanuele a Milano prevede gli antipasti: insalata russa caramellata al tartufo bianco, ostrica “Vert” alla brace con mela cotogna, bernese alla curcuma e yuzu e coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo. Come primo lo chef propone morbido (risotto) allo zafferano condito con caviale e oro e riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro. Mentre come secondo cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, tartufo nero e bietole.