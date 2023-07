Carlo Conti travolto dalle critiche per il cast di Tale e Quale Show, commenti al veleno su Instagram: il conduttore blocca i commenti

Il cast di Tale e Quale Show è stato svelato e papà Carlo Conti lo ha postato felice e orgoglioso sulla sua bacheca Instagram come ogni papà farebbe. Ma le cose non sono andate come il conduttore si aspettava. Cristina Scuccia, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Alex Belli, Scialpi e Gaudiano.

Tale e Quale show 2023, il cast completo: da Cristina Scuccia a Pamela Prati, ecco chi ci sarà

Carlo Conti travolto dalle critiche per il cast di Tale e Quale Show: la reazione

Ma non solo la provenienza dei personaggi è messa in discissione ma anche il loro talento canoro. Le critiche sono state davvero tante, ma oggi spariscono dalla bacheca del conduttore.

Si ipotizzia quindi che Conti abbia deciso di chiudere i commenti sul suo profilo Instagram. Una scelta insolita per il conduttore fiorentino che invece di solito viene inondato da commenti favorevoli.