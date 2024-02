⁠C’è posta per te, Alessandro Siani cerca marito per Arisa: la cantante risponde così

L'ultima storia di C'è Posta Per Te ha come protagonista Arisa e la sua lunga ricerca dell'amore e del marito, iniziata con un post su Instagram durante una rovente giornata dell'estate 2023. A correre in suo aiuto per poterle regalare il lieto fine che merita, ci pensa Alessandro Siani, suo grande amico, che ha in serbo per lei ben tre pretendenti che farebbero di tutto per la cantante.

Il comico e regista napoletano, appena entrato in studio si è immediatamente sentito a casa e, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha iniziato il suo show: «Sei riuscita a sancire la pace con tutti, padri, figli, pappagalli, tu praticamente Maria ti mancano il passaggio di proprietà delle auto, la voltura, i miei complimenti.

Come sarà mai andata a finire? Andiamolo a scoprire insieme.

I pretendenti di Arisa

La cantante è stata molto contenta di ricevere la posta di Maria De Filippi, anche se non aveva minimamente idea di cosa aspettarsi. Alessandro Siani era pronto con i suoi tre pretendenti e, dopo aver avuto il conseno da parte di Arisa per poter parlare, li ha presentati uno ad uno: «Arisa buonasera, amica mia, ci siamo conosciuti durante un film, la peggior settimana della mia vita, e l'ultima volta che ci siamo incontrati è stato per un motivo meraviglioso, la vittoria dello scudetto del Napoli. Mentre lavoravo con il mio team di autori, noi leggiamo un post in cui cercavi marito, sai che non è una cosa semplice, perché le donne vanno ascoltate, le donne le devi rispettare e soprattutto amare. Io ho pensato una cosa, io vorrei dare una mano a questa mia amica, per trovare l'uomo giusto, e si può fare con dei candidati e mi dici se ti possono piacere o no. C'è un posto libero vicino a te, potremmo cambiare proprio il nome al programma, C'è un posto per te».

Il primo pretendente era Antonio Fiorillo, alto 2 metri e 51 di scarpe: «Visto che sei una donna ironica, secondo me ci vuole un uomo che ti faccia ridere Antonio Fiorillo, vicino ad una grande donna ci vuole un grande uomo». Le freddure di Antonio, tuttavia, non hanno fatto centro nel suo cuore.

Poi è stata la volta di Javier, un modello: «Non parla proprio però, ha questo unico difetto», ha detto l’attore. Infine è stato il turno di Ciro Salatino: «Un grande imitatore, è una cosa utile perché spesso le donne si annoiano e quindi con lui puoi avere la possibilità di andare a dormire con una persona e svegliarti con un'altra».

La risposta di Arisa

La cantante era estremamente grata di poter avere così tanta scelta grazie alle attente ricerche del suo amico Alessandro Siani. Tuttavia il responso non è comunque stato dei migliori perché, come ha detto lei stessa, l'uomo perfetto non esiste, e quindi, dopo una breve consultazione con Maria De Filippi sull'apertura o meno della busta, ha detto: «Io apro, ma rimango single!».