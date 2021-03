C'è Posta per te, Maria De Filippi convince Enrico a perdonare la moglie: lei lo aveva tradito due volte. Ma i fan si dividono

Questa è la storia di un matrimonio interrotto. Enrico, il marito di Elisabetta, è andato via di casa dopo 25 anni di vita insieme, lasciandola sola con due figli. Elisabetta ha tradito il marito due volte, ed è in cura da uno psicologo da oramai parecchio tempo. Grazie al percorso terapeutico, Elisabetta ha capito che si comporta infantilmente, sacricando tutte le sue frustazioni sulla relazione col marito, andandosi a cercare degli uomini che per lei non contano nulla. Ogni volta, per Elisabetta, è la stessa storia: cade nell'abisso dell'infelicità, un oscuro e silenzioso universo fatto d'insoddisfazione, di scontri violenti col suo compagno per motivi futili, d'assenza nei momenti più importanti dei suoi bimbi. Ogni volta, Elisabetta reagisce allo stesso modo: si mette alla ricerca di un'avventura sui social, si butta tra le braccia di uomini che non stima, che non rispetta, dei quali non è nemmeno attratta. Elisabetta è venuta a C'é Posta per Te per chiedere ad Enrico una seconda possibilità.

«Amore mio, perdonami. Ho sbagliato e ti chiedo scusa. So che t'ho spezzato il cuore, ma mi sono sentita spesso sola, indifesa, impaurita. So che non mi credi perché t'ho deluso tante volte. Ma devi sapere che mi manchi tanto, che mi manca la nostra vita insieme, prendermi cura di te, cucinarti le cose che ti piacciono, stare seduta assieme ai nostri figli sul divano a vedere un film», ha detto Elisabetta a Enrico appena la busta s'è aperta. Elisabetta lamenta l'assenza del Marito, che è oberato di lavoro. Esce la mattina presto di casa, si spacca la schiena per dieci ore, e torna a casa sfinito. Elisabetta si sente sola, vuole ripredersi la sua vita, dice, vuole combattere con ogni mezzo quel suo sentimento d'insoddisfazione. Per questo, Elisabetta cede alla tentazione di conoscere altri uomini e manda in frantumi il suo matrimonio.

«Elisabetta m'ha detto che andava da una psicologa, che cercava di spiegarle i motivi dei suoi comportamenti», ha detto Maria De Filippi, rivolgendosi ad Enrico. «All'inizio pensavo di non accettare la sua richiesta, ma poi ho pensato che fosse solo una donna che ha sbagliato. Non ha aspettato che tu scoprissi il suo tradimento, ma te l'ha confessato ed è qui per cercare di rimettere le cosa a posto. Chi di noi può sapere quale sia la cosa giusta da fare? Dobbiamo avere molta stima di coloro che riescono a perdonare. La sofferenza fa parte della vita stessa e, per i più fortunati, anche il perdono. Fregatene di quello che è considerato dagli altri giusto fare. Fa' quello che senti sia giusto fare per te. Se la ami, fregatatene di quello che dice la tua famiglia».

Enrico, raggiunto in studio anche dal fratello, è titubante. Continua imbarazzato a balbettare. Non è sicuro di voler aprire. Maria lo incalza: «Dimmelo se ho capito male. Pensavo volessi dare un'altra oppurtunità a tua moglie». Enrico si guarda attorno, guarda il fratello, ma poi, alla fine si decide e fa aprire la busta. Sui social i fan sono divisi ed è polemica.

