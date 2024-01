C'è Posta per Te, mamma Rosa non accetta la relazione della figlia Luana con un'altra donna: «Io quella non la saluto»

Torna C'è Posta Per Te e una storia fa subito discutere. Una vicenda non semplice, per la quale la stessa Maria De Filippi si è spesa in prima persona: quella di una madre incapace di accettare la relazione della figlia con un'altra donna.

Nonostante gli sforzi della conduttrice, la signora non ha cambiato idea. Ha aperto la busta per riabbracciare la figlia, ma ha preteso che la compagna di quest'ultima non fosse presente.

C'è Posta per Te, la storia Luana, Rosa e Damika

Ma andiamo con ordine. Luana ha contattato C'è Posta Per Te per cercare di riallacciare il rapporto con mamma Rosa: la ragazza e la madre non si parlano più da diverso tempo perché la prima ha intrapreso una relazione con una donna, Damika, e Rosa non riesce ad accettarlo.

La signora, che durante il racconto della storia da parte della figlia si è anche commossa, dopo avere ascoltato le parole di Luana ha detto: «Chiamatemi cattiva, chiamatemi come volete ma io quella (riferita a Damika, ndr) non la saluto». Quindi, Maria le si è seduta accanto e le ha detto: «Rosa ma immagina che al fianco di Luana ci fosse stato Giovanni, lei comunque avrebbe continuato a essere la Luana che tu conosci, con la quale parlavi, cucinavi e ridevi. Ma adesso che con lei c'è Damika, secondo te non è la stessa persona?». La mamma non ha voluto sentire ragioni e ha risposto: «No».

Le parole di Damika

Nonostante la reazione che in tanti hanno definito omofoba, Rosa ha accettato di aprire la busta e abbracciare la figlia Luana. Damika, prima dell'incontro durante il quale lei si è fatta da parte, aveva detto: «Vi prego, io amo vostra figlia, datemi la possibilità di farmi conoscere».