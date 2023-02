Bruce Willis, la moglie Emma: «Vuole essere ricordato come un papà divertente, sta cercando di lasciare ricordi positivi alle figlie»

Bruce Willis «sta cercando di creare quanti più ricordi positivi possibile per loro»: ossia le figlie Mabel e Evelyn. «Vuole che ricordino Bruce come un padre fantastico e divertente. Vuole che abbiano i migliori ricordi di lui». Lo scrive su Instagram la moglie del grande attore, che soffre da tempo di demenza frontotemporale (meglio nota come FTD). Questa sindrome rende difficile la parola e la comprensione del linguaggio

Emma Heming Willis si è detta grata, secondo quanto riportato da People, di tutto l'affetto e il supporto che la coppia sta ricevendo. Un «sistema di supporto» incredibile che include non solo i familiari stretti, ma anche amici e fan. In prima linea ci sono Emma con le sue figlie Mabel, 10 anni e Evelyn, 8, poi l'ex moglie Demi Moore e le tre figlie avute con Bruce Willis: Rumer, 34, Scout, 31 e Tallulah, 29. Una famiglia che si è cementata dopo la malattia che ha colpito la star di Die Hard.

Demi Moore

Demi Moore, pochi giorni fa, aveva scritto sempre su Instagram: «Vogliamo dirvi quello che il nostro amato marito, padre e amico sta vivendo, ora che abbiamo una conoscenza più approfondita della sua malattia. Da quando nella primavera del 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono man mano peggiorate e oggi disponiamo di una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (meglio nota come FTD) Purtroppo, i problemi di comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce si trova ad affrontare. Anche se tutto ciò è estremamente doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara», ha commentato ancora l'attrice immensamente grata «per l’incredibile dimostrazione di amore, sostegno e vicinanza che abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la diagnosi di Bruce».

La moglie di Willis

Emma è nata a Malta ma cresciuta nel Regno Unito, ha iniziato la carriera come modella (anche di Victoria's Secret). Arrivata in California per tentare la carriera di attrice, ha continuato a sfilare: una volta ha raccontato di avere incontrato Bruce anni prima che i due si mettessero insieme, perché frequentavano la stessa palestra. Emma stava avendo dei piccoli ruoli in alcuni film, e nel 2005 i due iniziano a uscire. Sono sullo stesso set in Perfect Stranger, nel 2007, i cui protagonisti sono Bruce Willis e Halle Berry. I due si sposano poi alle isole Turks e Caicos nel 2009, e alla cerimonia erano presenti Demi Moore, la sua ex moglie dal 1987 al 2000, e il suo allora marito Ashton Kutcher. Emma è anche ambasciatrice della fondazione «Room to Grow», che si occupa di fornire supporto alle madri e ai bambini bisognosi. I due, molto amati a Hollywood dove sono noti come coppia affiatata e solidissima, hanno avuto dopo pochi anni Mabel e poi Evelyn: le due sorelle sono molto unite come si capisce anche dai vari post che Emma pubblica su Instagram, su cui è molto attiva.