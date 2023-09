Bruce Springsteen sta male: cancellati tutti i concerti a settembre

Bruce Springsteen ha rinviato tutti i suoi concerti previsti a settembre negli Stati Uniti a causa di un'ulcera peptica che deve curarsi. L'annuncio arriva tramite l'account Twitter, dove il Boss ha parlato di "cuore spezzato" per il dispiacere. «Ci scusiamo - aggiunge - con i nostri favolosi fan di Philly (Philadelphia) per esserci persi qualche settimana fa. Ci siamo divertiti moltissimo ai nostri spettacoli negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di vivere altri momenti fantastici. Torneremo presto, che Dio vi benedica tutti».

Bruce Springsteen annulla tutti i concerti di settembre per motivi di salute

Il rocker, 73 anni, a causa dei suoi problemi di salute ha cancellato tutti i suoi spettacoli, compreso quello di stasera al JMA Wireless Dome di Syracuse.

Precedentemente aveva annullato le sue tappe di Philadelphia del 16 e del 18 agosto, quando la malattia non era ancora stata accertata.

Le nuove date dei concerti non sono ancora state rese note. Per ora la prossima data certa del tour Bruce Springsteen & E Street Band 2023 è quella del 3 novembre alla Rogers Arena di Vancouver. La tournée dovrebbe continuare tra Usa e Canada, per poi concludersi il 12 dicembre a San Francisco.