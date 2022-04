Isola dei Famosi 2022, la verità choc della mamma di Blind: «È bugiardo, mi chiamava down. La fidanzata? Lo buttò fuori casa»

Blind arriva in Honduras con un bagaglio pieno di una sola parola: riscatto. L'Isola dei Famosi 2022, dopo X Factor, è l'occasione per riprendersi ciò che la vita gli ha tolto. Un passato non facile che lo stesso naufrago ha raccontato più e più volte. La droga, l'abbandono ma poi finalmente l'amore è arrivato a salvarlo. Con Greta, la sua fidanzata, Blind è pronto a ricominciare. «Penso proprio che sarei morto se non avessi incontrato Greta. Con lei voglio costruirmi una famiglia, quella che non ho mai avuto».

Isola dei Famosi 2022, la mamma di Blind torna a colpire

Ma è proprio quella famiglia d'origine, che Franco Popi Rujanin dice di non aver mai avuto che ora lo accusa. Valerica Rujan, la mamma, non ha gradito affatto le parole del figlio e nei giorni scorsi si è detta pronta a fargli causa per gli alimenti. Secondo quanto riportato dalla donna lei e il figlio di 15 anni, il più piccolo dei suoi quattro figli, per cui da tempo non riceve più l'assegno di mantenimento dal padre, vivrebbero in gravi difficoltà economiche riuscendo a sopravvivere solamente grazie a un sussidio statale.

Le dichiarazioni choc

«Sento e leggo delle dichiarazioni di mio figlio totalmente errate. Sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Se vuole mettersi a nudo deve dire la verità. Non capisco dove si trova quel senso di protezione nei miei confronti, se non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorelle anche. L’altra, di cui parla sempre, sono anni che non la sente. Da due anni ha abbandonato il suo cane a casa mia, senza pensare alle spese e all’impegno che comporta un pitbull». Sono parole dure quella di Valerica a Donnapop. «Ha scritto un libro dove ha raccontato solo bugie su di me. La mia casa è stata un porto di mare grazie a lui: portava amici di tutte le etnie. Mi diceva solo «Siamo in cinque a mangiare, tra cui due musulmani». Sapevo che dovevo avere pesce o pollo per loro, che non mangiano altre carni. Non gli è mancato mai nulla. Sentirlo parlare della sua famiglia cosi mi fa veramente male. Gli ho chiesto di aiutarmi economicamente finché suo padre non farà il suo dovere, ovvero quello di pagare il mantenimento al fratellino. Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale. Continuo ad andare alla Caritas e non me ne vergogno, ma fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello veste quello che riesco a trovare alla Caritas».

Le accuse

Un racconto toccante quello della mamma di Blind: «Non è mai venuto a trovarmi in ospedale come ha dichiarato. Dopo le sue dichiarazioni la gente mi ferma per strada chiedendomi come mai non si vergogna a parlare così. Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, mi diceva «Succhiami il caxxo, handicappata down». Queste sono le vere cicatrici. Non sono quella che lui descrive. Faccio volontariato, sono stata una delle mamme più attive per la nostra comunità, sto nel sociale per quanto posso, visto le mie condizioni di salute. La problematica di cui parlava è questa».

Valerica contro la fidanzata di Blind

Valerica non ha parole tenere neanche per la fidanzata del rapper: «Quando è tornato da X Factor, prima di Capodanno, mi sono permessa di dire alla sua fidanzata di stare zitta. Erano le 2 di notte e lei lo teneva sotto torchio. L’istinto di madre ha preso sopravvento. Non ce la facevo più a sentirlo mentre provava a difendersi. Le ho detto solo di stare zitta. Quando sei un ospite devi avere rispetto per quella casa. Da quel momento è andato via ed finita». Greta Tigani non piace proprio alla mamma del cantante: «È merito della sua forza di volontà se è uscito dal tunnel della droga. Lei ha fatto la sua parte, è vero, ma il vero protagonista è stato lui. Lo hanno accolto in casa, ma lui faceva tutto, incluso il babysitter al fratello di lei. Quando si è ribellato, gli hanno buttato tutti i panni davanti al palazzo. Lui sa che io non dico bugie .Sono testimoni tutti i suoi ex amici. Altro che Isola, tornava a Ponte San Giovanni (frazione d’origine del cantante, ndr) quando gli davano quel poco tempo libero e chiedeva da mangiare ai suoi amici, perché gli facevano mangiare solo passata di pomodoro».

La richiesta di partecipare a C'è Pista per Te

Sembra non accettare proprio le accuse che Blind le fa e sta provando in tutti i modi a recuperare il figlio: «Io ho chiamato anche C’è posta per te, volevo poter parlare con lui visto che non risponde a nessun mio messaggio. Invece di sputare nel piatto dove ha mangiato, avrebbe dovuto dire che si vergogna per tutto quello che ha fatto alla mamma e ai suoi fratelli. Non è vero che si sente poco con il padre. Si fanno i viaggi insieme alla famiglia di lei e ovviamente con la ragazza. Sembra la famiglia del Mulino Bianco. Tutti vanno d’amore e d’accordo. Vorrei tanto dire a Blind che, se lo fa di sua iniziativa, non ha capito niente. Ma se viene consigliato, non ha un buon consigliere. A Ponte San Giovanni lo chiamano il piagnone. Deve salire in alto con le sue capacità che non gli mancano, non sputare fango sulla propria famiglia».

Il dolore di una madre

Sono parole di una madre ferita quelle che si leggono sul sito: «È stato il prediletto. Non gli è mai mancato nulla. È un bugiardo. Non deve più parlare delle mie patologie. Sta facendo di tutto per farmi avere un altro infarto. Se volete sapere quale è la vera faccia di Blind, venite a Ponte».