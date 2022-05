Belen Rodriguez, il post strappalacrime dopo la fine delle Iene: «È stato bellissimo...»

Fine de Le Iene. Il programma di Italia1 ha chiuso i battenti di questa edizione pochi giorni fa e Belen ha voluto salutare tutti con un post Instagram strappalacrime. Insieme a Teo Mammucari, lei è stata il volto dell’ultima stagione dello storico programma Mediaset ideato da Davide Parenti. Al di là di elogi e critiche, Rodriguez, ha voluto sottolineare quanto il viaggio professionale appena concluso l'abbia arricchita.

«È stato bellissimo far parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato, pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto invece é successo ed é stato un successo!» si legge nelle prime righe. Dopo Belen è passata ad elogiare il collega Teo con parole al miele: «Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere, una persona con dei valori belli bellissimi».

La showgirl non ha espressamente dichiarato che non farà più parte della squadra dello show nella prossima stagione, ma i toni usati sembrano proprio alludere al fatto che la sua esperienza si sia definitivamente conclusa. Trovano così una conferma ufficiosa le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi che volevano appunto Belen e il programma lontani dalla prossima stagione 2022/2023.

E ancora, nel post Belen ha ringraziato altri suoi colleghi: «Grazie a Riccardo, a Francesco, a Bianca, a Max ad Antonio che mi hanno sostenuto in ogni momento. Grazie a Max Angioni e ad Eleazaro che hanno lasciato l’anima sul palco. Grazie a Davide Parenti che ha creduto in me. Grazie a tutto lo studio sempre attento, gentile e premuroso. Mi avete fatto sentire a casa! Al mio meraviglioso team che oltre a farmi bella mi sostiene umanamente in maniera insostituibile, e questo conta più di qualunque altra cosa. Brindo a voi».