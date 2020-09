Barbara d'Urso in lacrime per Willy a Pomeriggio 5, i follower preoccupati: «Spezza il cuore»

Barbara d'Urso in lacrime in diretta a Pomeriggio 5. Oggi, la conduttrice Mediaset si è commossa nel corso della seconda puntata del salotto di Canale 5. In studio, si stava parlando della morte del giovane Willy Monteiro, ucciso di botte per aver difeso un amico durante una rissa, sabato notte a Colleferro. Una tragedia che ha sconvolto tutta l'Italia.

Barbara D'Urso ha intervistato in collegamento i proprietari del ristorante dove Willy lavorava come aiuto-chef. La proprietaria Antonella ha ricordato il ragazzo con dolci parole: «Era educato, affettuoso, mai una parola fuori posto. Lavoratore, era il figlio di tutti noi».

E proprio durante il collegamento, la conduttrice si sarebbe commossa. Il suo momento di fragilità è stato notato dai follower su Twitter: «Barbara ha la voce rotta, spezza il cuore vederla così. Complimenti per la delicatezza con cui stai affrontando il caso». Nel frattempo, Willy Monteiro diventa l'argomento più trattato su Twitter. La sua morte tragica e immotivata ha sconvolto tutti.



