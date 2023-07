Barbara D'Urso fuori da Mediaset, cosa farà ora? Ecco il futuro della conduttrice: «Si parte!! Per un altro dei miei infiniti piani A»

Non esistono Piani B, ma solo Piani A. Con un trolley in mano, un pigiama fantasia e tacco a spillo fucsia, Barbara D'Urso saluta Mediaset con un sorriso raggiante, e un progetto già in tasca. «Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque». Un comunicato stringato diffuso dall'ufficio stampa di Mediaset (e firmato anche dalla D'Urso) che mette la parola fine alle chiacchiere che da giorni di inseguivano. Ma cosa farà adesso Barbara D'urso, è quello che in molti si chiedono.

Barbara D'Urso fuori da Mediaset, il motivo (possibile)

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno visto per tutti, anche per lei probabilmente che nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 aveva dato un arrivederci ai suoi telespettatori. «Ci vediamo, com’è ovvio, a settembre». Invece tutto è cambiato. Cosa abbia portato Pier Silvio Berlusconi a prendere questa decisione (visto che il contratto di D'Urso scadeva a dicembre) non ci è (ancora) dato saperlo, ma quel che pare evidente è che il figlio di Silvio Berlusconi (morto lo scorso 12 giugno) vuole una tv diversa, meno trash.

Il progetto futuro

Solo supposizioni ovviamente, ma quel che è certo è che Barbra D'Urso non si è fatta trovare con le mani in mano, e con il solito sorriso e la grinta che la contraddistingue, mentre Mediaset diffondeva il comunicato in cui si metteva la parola fine alla collaborazione tra il Biscione e la conduttrice lei era già pronta con il suo nuovo progetto. «Si parte!! Per un altro dei miei infiniti piani A». Si perché per la D'Urso non esiste un piano B, ma solo un'inifinità di piani A. Ecco quindi svelata la prossima avventura di Barbara D'Urso: si chiama B&fable events, ed è una società che organizza eventi. «Con Francesca Caldarelli ho creato un'agenzia di eventi straordinari che permette a chiunque di vivere esperienze davvero indimenticabili». Ecco cosa ha raccontato la conduttrice a Gente. E quando le chiedono come sia venuta l'idea, lei risponde: «Fin da piccola non mi è mai bastato fare 5 cose contemporaneamente». Ride e sembra serena e felice per questo nuovo inizio, anche se è difficile credere che la tv non le mancherà, lei che era abituata a prendere il «caffeuccio» a tutte le ore con le sue sciure, e lei che «con il cuore», aveva dato tutto a Mediaset.

Le reazioni social

Intanto a qualche ora dall'annuncio di Mediaset, oltre alla sorella della conduttrice che ha detto la sua («Per sempre sarai tu»), anche i commenti dei fan di Carmelita non si sono fatti attendere. «Ho appreso della notizia sono senza parole non sarà più Pomeriggio 5 senza di te», e ancora «Meritavi un trattamento migliore, sei stata amata, odiata ma hai retto per anni i palinsesti. Mi dispiace molto per il modo in cui tutto è avvenuto», i fedeli di Barbara D'Urso pur non sapendo la “verità” hanno già sentenziato chi ha ragione: perché anche il loro «cuore» è di Barbara.