Ballando con le stelle, Nunzia De Girolamo a rischio forfait con Raimondo Todaro: ecco cosa è successo

Ballando con le Stelle, ospiti e anticipazioni della 5ª puntata: parte il torneo "Ballando con te"

pronta a tutto per non dare forfait nella puntata di stasera, sabato 27 aprile 2019, di Ballando con le stelle. L'ex ministra, infatti, ha rischiato seriamente di non potersi esibire nella puntata di stasera sue anche, il ballerino che la guida e l'accompagna nelle varie sfide, non è al meglio. Ecco cosa è successo negli ultimi giorni, con una lunga serie di imprevisti occorsi alla coppia in gara.Seera alle prese con alcuni dolori dovuti all'allenamento, aè andata decisamente peggio: a causa di un incidente durante le prove, l'ex ministra dell'Agricoltura ha riportato alcune contusioni e, su, ha mostrato il bustino che è costretta a portare. In un video di due giorni fa, in cui appare accanto al suo maestro e compagno di ballo,si è mostrata pessimista: «Vedete come stiamo, io bustino, tu dolore destro, sinistro… Mi fa male ho una costola contusa, l’edema, tu stai rovinato, 'sta settimana secondo me non balliamo, non mi ci vedo proprio a ballare, non riesco neanche a ridere per il dolore»., che dopo non essere stata eletta alle politiche dell'anno scorso ha iniziato a collaborare con alcuni quotidiani e con la trasmissione di Massimo Giletti, Non è l'Arena, ha deciso anche di affrontare la sfida di Ballando. Al momento, però, la situazione è molto delicata e l'ex ministra ha pubblicato diversi aggiornamenti su Instagram. Ieri, ad esempio,è apparsa dolorante ma molto più ottimista del giorno precedente: «Mi fa male tutto, ma sto facendoper riuscire a ballare, mai mollare, mai!».La seduta di fisioterapia sembra aver avuto un effetto positivo per. L'ex ministra, infatti, è apparsa molto meno dolorante ed ha firmato autografi e posato per selfie insieme a tanti fan, tra cui una signora che la sostiene inviando cinque sms per votarla durante Ballando con le stelle. In serata, poi, c'è stata una divertentissima cena in compagnia di, anche lui in gara a Ballando, in coppia con. L'attore che interpreta Catarella ne Il commissario Montalbano è stato esilarante nel proporre un gioco di prestigio con le carte molto particolare, e la serata lasciava presagire il meglio per, pronta a ballare alla vigilia della diretta.Gli imprevisti, però, non mancano mai:, questa mattina, si è alzato intorno alle 6.30 e, non sentendosi molto bene, ha deciso di misurarsi la. Al risveglio, il ballerino in coppia conaveva una temperatura corporea di. Per sconfiggereserve ben altro, ma il rischio è che la performance collettiva di questa sera, alla luce dei tanti problemi fisici avuti dalla coppia negli ultimi giorni, possa risentirne.si è sfogata così su Instagram Stories: «Qualcuno ci gufa, anche la febbre a Raimondo». Intanto, prima di partecipare alla puntata di questa sera,si sottoporrà ad una nuova seduta di, visto il persistere del dolore.