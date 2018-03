Ballando con le Stelle, Zazzaroni non vota la coppia di uomini: "È omofobo", scoppia la polemica

Sara Di Vaira e Massimiliano Morra a Ballando Con le Stelle. Passione in pista, il ballo si fa hot

Sugli aggiornamenti di Ballando con le Stelle. Scoppia la polemica. Sulla coppia di uominisu Rai1 si continua a polemizzare. L'ex condirettore di Repubblica oggi senatore Pd Tommaso Cerno parla di «omofobia senza giustificazioni contro la coppia Ciacci-Todaro su RaiUno a #BallandoConLeStelle, spero intervenga la Vigilanza Rai». Il riferimento è al comportamento di uno dei giurati,, che dopo l'esibizione dei due concorrenti nella puntata di ieri sera, si era rifiutato di votarli «perchè esteticamente sbagliato».Sui social critiche a non finire già ieri sera. Zazzaroni, tentando di fermare gli attacchi, via twitter ha scritto a Cerno: «Caro Tommaso, ora basta però: ci conosciamo e ci siamo chiariti (spero) privatamente. Alimentare una polemica lanciando accuse fuori luogo (omofobo) è un insulto alla tua intelligenza. E alla mia. Accetto il giudizio negativo sulla mia valutazione, ma finisce qui. Omofobo, no».Tre ore fa la replica di Cerno: «Sono pronto a ballare con te a #BallandoConLeStelle per dimostrarti che il ballo tra uomini è più antico di quanto tu immagini. E per farti cambiare idea». Anche Gay Center è intervenuto sul tema definendo, «quella di Zazzaroni ieri sera a Ballando con le Stelle contro la coppia Ciacci Todaro omofobia senza giustificazioni», sottolineando che d'accordo con Cerno, «dovrebbe intervenire la Vigilanza Rai».«Sebbene la trasmissione di Rai Uno sia in perdita di ascolti - sottolinea Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center - sono pur sempre alcuni milioni i telespettatori a cui viene comunicato un messaggio chiaramente omofobo. Lasciarlo passare autorizzerebbe chiunque a fare omofobia di bassa lega in televisione».