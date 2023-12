Ballando con le stelle, Antonio Caprarica spiazza Selvaggia Lucarelli: «Ho qualche problema»

«Ho qualche problema», questa l'affermazione shock di Antonio Caprarica nella settima puntata di Ballando con le stelle. Ma cosa è successo al giornalista? A precedere la dichiarazione, il commento di Selvaggia Lucarelli all’esibizione: «Sto notando una cosa che mi dispiace un po’, osservo la comunicazione non verbale.

Noto che sei un po’ meno divertito, come se ti fossi un pochino incupito, ci credi un po’ meno? Perché faresti molto male Antonio». Questo l’incoraggiamento di Selvaggia Lucarelli al concorrente poco prima di manifestargli apertamente il proprio supporto: «Credo tantissimo in te, sei uno dei miei concorrenti preferiti fin dall’inizio, però ci devi credere tu; è vero che sei meno presente?».

La risposta di Caprarica

«Diciamo che ho qualche problema, ne parleremo poi magari dopo». La replica inaspettata di Caprarica. «Ma con me?» risponde Selvaggia poco prima del chiarimento di Antonio. «No, i problemi sono miei, fisici - prosegue - nelle ultime tre settimane ho ballato con molti analgesici. Non vorrei iscrivermi alla lista di quelli che si lamentano». «Ti fa onore, c’è chi ci gioca sulle lamentele e sul frignare qua dentro, tu con grande dignità…». Prosegue la giurata. Poi la conclusione del giornalista acclamata dal pubblico: «Io no, io sono in gara finché ce la faccio».