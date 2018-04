Ballando, Gessica Notaro reagisce alla nuova lettera degli avvocati dell'ex. Il fratello: «Non la zittirete"

di Silvia Natella

«Nessuno può mettere Gessica in un angolo», è stato il commento didopo l'esibizione della Notaro ieri aDopo l'esibizione della modella sulle note di Dirty Dancing, la criminologa ha ribadito quanto dichiarato dal fratello della Notaro: «Nessuno può farla tacere».Il caso è riesploso all'indomani di una nuova lettera degli avvocati dil'ex a giudizio per averle sfigurato il volto con dell'acido. I legali questa volta hanno puntato il dito contro la stessa Bruzzone e"colpevoli" di qualche parola di troppo durante la prima serata di Rai Uno. Una missiva indirizzata al ministero di Giustizia e alla Rai. «Siamo all'assurdo. Secondo loro è Gessica quella che deve stare zitta! Queste io le avverto come minacce e mi indigno! Si tenta di confondere i ruoli di vittima e carnefice», le parole del fratello Massimo Notaro.«Già in tribunale - ha spiegato - ho dovuto ascoltare discorsi del tipo: Gessica crea clamore mediatico e questo potrebbe inficiare la serenità di giudizio del giudice. Questa o era una mancanza di fiducia nel giudice o un tentativo di condizionarlo... Non è che il clamore mediatico lo cercano proprio i due avvocati di Tavares, seguendo il vecchio detto: l'importante è che se ne parli?... Quando ho saputo cos'era capitato a Gessica la sera del 10 gennaio 2017 (la notte dell'aggressione), ero all'estero. Il mio primo istinto è stato quello di vendicarmi. Poi ho sentito Gessica al telefono: era lei che mi rincuorava, mi faceva ragionare e infondeva coraggio. L'ha fatto con me e con tutti i familiari e gli amici che sono andati a trovarla in ospedale».«Quella che si è vista in alcuni momenti a Ballando con le stelle è una ragazza spaventata, che ha subito un'aggressione mostruosa, che ha denunciato più volte quello che subiva e lo Stato non ha saputo difenderla. Gessica balla davvero molto bene, ma la cosa più importante è che con questa esperienza possa ritrovare un poco di serenità. Se qualcuno tenta di impedirglielo io mi indigno!».