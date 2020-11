Ballando con le stelle, lite tra Ninetto Davoli e Selvaggia Lucarelli

È lite tra Ninetto Davoli e Selvaggia Lucarelli. Con tanto di insulti rivolti alla giornalista. Questa sera, a Ballando con le stelle, l'attore si è esibito in un valzer con la maestra Ornella Boccafoschi. L'artista ha partecipato al sorteggio per rientrare in gara.

Alla fine della performance Ninetto Davoli ha d'improvviso attaccato la giornalista Selvaggia Lucarelli: «Tu c'hai dei problemi e li porti qui...». Milly Carlucci, allora, lo ha invitato ad uscire dalla scena. Davoli, però, ha continuato imperterrito: «Fammi parlare, io non capisco qui che volete. Fare spettacolo, ballare...». La Carlucci, a quel punto, ha riportato l'ordine in studio e ha invitato i giurati a votare la prestazione. La Lucarelli ha dato un bello zero, mentre Alberto Matano l'ha difesa: «Non si dice a un giudice 'hai dei problemi'».

