Ballando con le Stelle, Arisa è la vincitrice: «Nessuno credeva che sarei arrivata fin qui»

Con il 52% vince Ballando con le Stelle 2021 Arisa. La coppia formata dalla cantante lucana e Vito Coppola alzano la coppa del talent condotto da Milly Carlucci battendo di una manciata di voti Bianca Gaiscogne e Simone Di Pasquale. «Io non me lo aspettavo. Il primo giorno che sono entrata qua dentro non se lo aspettava nessuno, neanche della mia famiglia. Grazie alle persone che mi hanno fatto compagnia in questo viaggio, grazie ai vecchi amici e ai nuovi». Emozionata Arisa sale sul podio. Il direttore artistico di ballando aggiunge due parole: «Il ballo è anche l'arte dell'onestà e Arisa si è sempre messa in gioco per quello che è, brava lei e bravo il suo maestro».

Ballando con le Stelle, Arisa è la vincitrice

Un percorso fatto di grandi cambiamenti quello che ha percorso la cantante. Un viaggio fatto di scoperte e paure lasciate alle spalle. Una nuova Arisa è pronta ad affacciarsi alla vita e anche se non ha voluto dirci quale era il primo desiderio che ha chiesto a Babbo Natale siamo sicuri che almeno il secondo glielo esaudirà: Arisa non sarà più sola. La cantante ha dimostrato a Ballando chi è veramente, ha dimostrato di essere una lavoratrice instancabile, ironica e suansuale. Si sensuale, quelle curve che in adolescenza le mettevano imbarazzo ora sono ciò che l'artista è pronta a mettere in mostra, oltre al suo talento.

L'addio di Simone Di Pasquale

Non è riuscito a chiudere alzando la coppa Simone Di Pasquale che però ha lasciato un ricordo indelebile nel programma. È iniziato tutto con lui 16 anni fa e il merito del successo dello show di Rai 1 è anche suo.