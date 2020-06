Baby K e Chiara Ferragni, coppia (glam) per un nuovo tormentone: esce “Non mi basta più”

L'attesa è finita. Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “Non mi basta più”, nuovo singolo di Baby K, scritto dalla stessa Claudia Nahum, distribuito da Sony Music Italy. Il brano vede come ospite l'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni. Il singolo è stato anticipato dal jingle presentato nella campagna di comunicazione crossmediale ADV realizzata dal brand Pantene. “Non mi basta più” è già disponibile in presave su Spotify al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/ baby- k-non-mi-basta-piu/.

Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano Confermato, ci aspettano Operazione avviata, vai con la hit

», l'intro del brano. Un tormentone estivo classico, che si candida a super-tormentone di questa (strana) estate 2020.

