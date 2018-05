di Luca Pozza

LA MORTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Si sono svolti oggi,, che si trova nella zona artigianale, iinprivata di , scomparso all'alba di ieri, lunedì, all'ospedale del capoluogo altopianese . Secondo quanto si è appreso all'ultimo saluto al grande regista erano presenti solo poche decine di persone, ossia i familiari più stretti e una ristretta cerchia di amici.La salma di Olmi, secondo quanto riferito da alcuni amici, per sua espressa volontà sarà. Non è stato reso noto dai familiari dove verranno tumulate le ceneri del regista. Nella serata di ieri il comune di Asiago, tramite un'ordinanza del sindaco, aveva indetto il lutto cittadino per oggi, senza tuttavia sapere (almeno così si è appreso) quando sarebbero avvenuti i funerali e in quale luogo. L'ordinanza prevede anche l'esposizione delle bandiere a mezz'asta.