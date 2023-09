Armando Sommajuolo, morto lo storico giornalista di La7: aveva 70 anni. Mentana: «Colonna del nostro tg»

È morto Armando Sommajuolo, giornalista e volto storico di Tele Montecarlo prima e La7 poi.

Il ricordo di Mentana

Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ho così ricordato l'ex collega sui social:«Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari».