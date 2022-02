Luca Argentero salta la seconda serata di Sanremo: morto il padre della moglie Cristina Marino

Luca Argentero non sarà questa sera come previsto al Festival di Sanremo, trattenuto a casa da un lutto: la morte del padre di Cristina Marino, l’attrice e imprenditrice digitale 31enne sposata lo scorso giugno dopo la nascita della loro prima figlia, Nina Speranza, nel maggio 2020. L’attore, tornato a gennaio sul piccolo schermo nel ruolo del dottor Andrea Fanti per la seconda stagione della fiction Doc - Nelle tue mani, era atteso sul palco dell’Ariston stasera per celebrare il successo della serie di Rai 1, che con la messa in onda della quinta puntata lo scorso giovedì ha raggiunto il 28,5% di share e sei milioni e mezzo di telespettatori.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Sanremo 2022, Damiano dei Maneskin commosso e il commento di... I VOTI Sanremo, le pagelle della prima serata: Mahmood e Blanco da brividi... I BIG Scaletta seconda serata Sanremo 2022: ordine cantanti da Elisa e Emma... PERSONE Berrettini superospite a Sanremo: tutti pazzi per il suo sorriso IL FESTIVAL Mahmood e Blanco, piccolo incidente prima... IL FESTIVAL I Maneskin tornano a Sanremo in nero: "Zitti e Buoni"...

C'è Posta per Te, Luca Argentero è il regalo di un uomo alla moglie: «Sono paralizzato, la ringrazio così»

Luca Argentero: «Parola di Doc, la paura si cura con l'empatia»

Secondo quanto appreso da fonti vicine alla famiglia, Argentero ha dato forfait al festival per restare accanto alla moglie: insieme dal 2015, dopo essersi conosciuti a Santo Domingo sul set di Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti, Argentero e Marino avevano appena trascorso le vacanze insieme alle Maldive. Il padre di Marino, imprenditore, era originario della Sicilia (la madre è pugliese) e oltre a Cristina lascia un altro figlio, più grande, che lavorava con lui.