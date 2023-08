Antonella Clerici senza trucco su Instagram: «La vera vacanza è così». La foto fa impazzire i fan: «Sei un grande esempio»

«Per me la vera vacanza è così. Antonella Clerici si mostra sui social in versione acqua e sapone: senza make up, i capelli ricci al vento con una semplice felpa nera indosso per augurare buone ferie ai suoi follower di Instagram. E con questo semplice e spontaneo scatto, la conduttrice viene eletta portavoce della naturalezza. Il post, che ha ottenuto centinaia di like, prosegue: «Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità... Sereno agosto a tutti». I fan impazziscono.

Antonella Clerici senza trucco su Instagram, la foto fa impazzire i fan

Antonella ha voluto dimostrare ancora una volta di essere una persona come tutti, che, nonostante il trucco e l'apparenza sempre perfetta che si vede quando lavora in televisione, a casa sua è una mamma, una moglie e, soprattutto una donna come le altre. La reazione dei fan non si è fatta attendere.

I fan hanno subito iniziato a commentare la foto di Antonella Clerici con commenti molto positivi, elogiandola per il bellissimo esempio che trasmette con la sua onestà.

««Senza» è in certi casi una parola bellissima. Perché la serenità mi pare sia fatta più che di addizioni, di sottrazioni. Ti abbraccio» ha detto una sua follower, mentre altri si sono limitati a complimentarsi per la sua bellezza naturale e la sua luce.