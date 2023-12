Andre Braugher è morto, l'attore protagonista di “Brooklyn Nine-Nine” e “I Fantastici 4” aveva 61 anni

In seguito a una malattia improvvisa è morto a soli 61 anni l’attore statunitense Andre Braugher, noto a livello internazionale per i suoi ruoli in vari film e serie tv di successo.

La notizia della sua morte è stata confermata dal suo addetto stampa, che non ha però fornito ulteriori dettagli.

La fama di Braugher è legata soprattutto alla a sitcom Brooklyn Nine-Nine, andata in onda per otto stagioni tra il 2013 e il 2021. Nella serie Braugher vestiva Raymond Holt, il capitano del distretto di polizia di New York al centro delle vicende.

Andre Braugher, chi era l'attore

Braugher era nato a Chicago nel 1962 e il suo primo ruolo in una serie tv è del 1989, con la sticom "Kojak". Nello stesso anno ottiene il primo ruolo cinematografico nel film, Glory, "Uomini di gloria", ambientato durante la guerra di secessione americana. Negli anni più recenti interpreta numerosi ruoli secondari in varifilm, tra cui Schegge di paura, City of Angels e I Fantastici 4 e Silver Surfer. Braugher è stato vincitore di due Emmy come migliore attore protagonista per il suo ruolo nelle serie "Homicide" e "Thief", ed era molto amato negli Stati Uniti.