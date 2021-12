And Just Like That, oggi i primi episodi: tutto sul sequel di Sex And The City. Dove eravamo rimasti e spoiler dei nuovi episodi

L'attesa è terminata. Manolo Blahnik ai piedi e via.. perchè da oggi possiamo tutti tornare a sognare a New York. In una Grande mela nuova. Tutto il mondo oggi è sintonizzato per And Just Like That, il sequel di Sex and the City. Alla serie va il merito di aver sdoganato il sesso in tv, vincitrice di 8 Golden Globe e 7 Emmy Award. Le ragazze che bevevano Manatthan hanno fatto così, tra delusioni e vittorie, breccia nel cuore di milioni di telespettatori. E ora nonostante neanche loro siano più "ragazze" continuano ad affrontare la vita con tacchi e pailettes. Siamo pronti a catapultarci nei fantastici alti e bassi dei 50enni raccontati da Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) con la speranza di trovare la giusta chiave di lettura all'età che avanza. Samantha (Kim Cattrall) ci mancherà, ma almeno abbiamo finalmente la certezza che Mr. Big (Chris Noth) non darà forfait: ma starà sempre con Carrie? Staremo a vedere…

And Just Like That, dove vederlo e cosa aspettarsi

Oggi 9 dicembre, in contemporanea con gli States, su Sky e NowTv arrivano i primi due episodi (in versione originale) di …And Just Like That. Sabato 11 dicembre, poi, andranno in onda in prima serata su Sky Serie. Per la versione doppiata in italiano bisognerà attendere il 18 dicembre, sempre su Sky Serie. E nonostante le sei stagioni, i novantaquattro episodi e i due film, la stagione si promette scoppiettante.

Un progetto ambizioso guidato e voluto da Darren Star che ha sempre creduto nel progetto totalmente al femminile. Della trama ufficiale si sa ancora poco o nulla. L'unica cosa certa è che al centro del racconto ci sono Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con le nuove sfide che la vita gli mette davanti. Alle soglie dei cinquant’anni, con il sogno d’amore raggiunto per tutte e con un ottimo lavoro, la serie regala una fotografia magica ma disincantata di una New York post-pandemia e del mondo delle donne in una realtà in continuo movimento tra figli, amore e amicizie. «Il Covid-19 farà ovviamente parte della trama», come ha rivelato Sarah Jessica Parker in un'intervista a Vanity Fair Usa. Perché «questa è la New York di oggi». In And Just Like That, il quartetto però diventa un terzetto dato che la mitica Samantha Jones (Kim Cattrall) non sarà presente nella serie, ma i produttori hanno promesso una storia che non deluderà i fan. Per sapere il vero motivo per cui la protagonista dal bob biondo iconico ha abbandonato bisognerà vedere i rimi episodi del sequel

Il cast

Nel cast, oltre ai 4 protagonisti già detti, troveremo anche nomi già noti agli appassionati delle vicende delle ragazze di New York. Sono Mario Cantone, David Eigenberg e Willie Garson (scomparso lo scorso 21 settembre, all'età di 57 anni per un cancro al pancreas). Ma ci sono anche nuovi arrivi con l'ingresso nel cast di Nicole Ari Parker, Karen Pittman e Sarita Choudhury. Tra i nuovi protagonisti c’è un nome d’eccezione: Sara Ramirez, la dottoressa Torres di Grey’s Anatomy, dichiaratamente bisessuale, darà vita a un personaggio queer, non binario Che Diaz. Ma gli sceneggiatori, anche se hanno rivelato poco lo hanno detto che questa sarà una stagione che terrà conto di qunato in questi 20 anni la società sia cambiata, maggiore attenzione quindi all'inclusione e alla diversità.

Come li avevamo lasciati

Ci troviamo tre anni dopo gli eventi della serie, quando Carrie cerca una casa in cui convivere con Big, Miranda è stressata a causa del lavoro, Charlotte sta crescendo la piccola Lily e Samantha vive tra Los Angeles e New York con il suo Smith.

Big e Carrie decidono di sposarsi ma, quando Miranda scopre che Steve l’ha tradita, la donna ade in crisi e dice a Big che il matrimonio rovina ogni cosa: questa frase, a poche ore dalle nozze, provoca nell’uomo dei ripensamenti. Quando Big non si presenta al matrimonio, Carrie scappa piangendo con le sue amiche, anche se l'uomo cambia idea all'ultimo momento. Ma lei non torna sui suoi passi.

La giornalista decide quindi di partire per il viaggio di nozze con le sue amiche. Così Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte vanno in Messico. La vicinanza delle amiche aiuta Carrie a riprendersi. Miranda confessa a quest’ultima di aver consigliato a Big di non sposarsi: le due amiche litigano, ma fanno poi pace.

Mentre Miranda decide di perdonare Steve e iniziare una terapia di coppia per cercare di far funzionare il matrimonio, Charlotte scopre di essere incinta della piccola Rose: quando le si rompono le acque, la ragazza si trova in compagnia di Big - incontrato per caso - che la accompagna in ospedale, anche nella speranza di poter parlare con Carrie. Dopo essersi finalmente ritrovati più avanti, Carrie e Big capiscono di non poter fare l’uno a meno dell’altra e si sposano in comune, con una cerimonia semplice e veloce.

Spoiler

Della nuova serie sappiamo quasi nulla, se non tramite qualche foto sfuggita alla produzione qu e la. Quella che ha fatto più discutere è stata sicuramente quella in cui l'uomo misterioso interpretato da Jon Tenney bacia pubblicamente la sposata Carrie. Nell'ultimo film infatti avevamo lasciato Carrie e Mr. Big intenti a ricucire i cocci di una brutta crisi. Alla fine, però, i due ce l'avevano fatta. E noi ci ervamo alzati dalle poltrone con un sospriro di sollievo. Ora And Just Like That fa tremare i fan della coppia. Ma Chris Noth, il Mr Big che tutte vorremo, rimischia le carte in tavola, perchè dal suo profilo Instagram arriva la foto sotto al piumone con Carrie. Quindi saranno ancora sposati? Ma niente nessuno del cast parla. Bisogna guardare la serie per scoprire la verità.

Il funerale

«Un ritmo completamente diverso dal precedente, dove tutto può succedere e chiunque andare via... proprio come nella vita reale» Ecco l'unica cosa che ha fatto sapere una fonte vicina a HBO. Sonoo 10 gli episodi studiati con lo scopo di scuotere il pubblico. E diciamo che la partenza della serie scuoterà parecchio perchè, pare, partirà con un funerale. Le ragazze di new York diranno addio per sempre a uno dei personaggi storici. Che sia questa la scena in cui si farà uscire per sempre dalla serie la mitica Samantha? Oppure sarà Mr. Big a morire improvvisamente? Potrebbero aver deciso di mettere la parola fine a una storia d'amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori con un tragico finale? E beh speriamo di no, perchè oltre all'età che avanza questo ci pare veramente troppo per i nostalgici romantici. L'unica cosa certa era che tra Mr. big e Carrie l'amore fosse eterno.