"Amici", nella commissione anche Heather Parisi, Simona Ventura e Giulia Michelini

.@heather_parisi, @Simo_Ventura e Giulia Michelini sono i primi tre elementi della commissione esterna, quanti ❤ per loro? #Amici17 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 31 marzo 2018

Conto alla rovescia per il serale della diciassettesima edizione diDurante la messa in onda del sabatoha mostrato i volti di alcuni membri della commissione esterna. Si tratta di Simona Ventura, Heather Parisi e Giulia Michelini.A occupare le restanti tre sedie ci sarebbero Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Marco Bocci. Una riconferma per Meta e un ritorno a casa per Alessandra Amoroso, mentre Bocci è una new entry. Attesa per l'annuncio ufficiale.Oggi, inoltre, si consegneranno le ultime maglie verdi e si decreteranno i concorrenti che arriveranno al serale definitivamente.