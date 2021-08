Sanremo 2022, Amadeus sarà il conduttore per la terza volta

La notizia dopo mesi di attese, pause e riflessioni è arrivata: il popolare conduttore di amadeus sarà al timone anche di Sanremo 2022. Per la terza volta consecutivamente Amadeus sarà oltre che presentatore anche direttore artistico della manifestazione canora più famosa in Italia. La notizia è stata rivelata questa sera al Tg1 delle 20:00.

Dopo il grandissmo successo del 2020, con l record di ascolti nella serata di esordio, nel 2021 c'era stato un calo e anche qualche critica per il primo Sanremo senza pubblico. Il successo travolgente dei Maneskin, vincitori prima della kermesse italiana e poi di quella europea, potrebbe essere stato decisivo per accettare la proposta mossa da più parti di rivederlo ancora una volta sul palco dell'Ariston nel 2022.

I Soliti Ignoti con Serena Autieri, l'ignoto spiazza tutti e spoilera la risposta. Amadeus: «Lo ha detto...»

💥#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72ᵃ edizione del Festival di Sanremo. @SanremoRai, dall’1 al 5 febbraio 2022 su @RaiUno.#Sanremo72https://t.co/7DyKOCzCPh — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) August 5, 2021

La presenza di Fiorello

Ancora non ci sono conferme sulla presenza di Fiorello. Lo showman italiano ha accompagnato sul palco Amadeus sia nell'edizione del 2020 sia in quella di quest'anno. Vera colonna portante di entrambe le edizioni il cantante e presentatore siciliano non potrà riufiutare questo terzo appuntamento all'Ariston. I due sono legati da una profonda amicizia e da una forte complicità che è sempre stata premiata dal pubblico di Rai 1 e non solo.

Sanremo, Amadeus e l'effetto Maneskin: «Io pronto per il tris. Fiorello? Non c'è bisogno di dirgli nulla»