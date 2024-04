Amadeus via dalla Rai (e non solo), da Fagnani a Sciarelli e Ranucci: chi potrebbe andarsene. E resta il caso Fiorello

Non solo Amadeus.

La Rai potrebbe perdere altri pezzi da 90. Anche se la tv pubblica farà di tutto per trattenere personaggi di punta, Fiorello in primis. Lui è l’ultima trincea di viale Mazzini. Anche se ha detto che con Amedeo Sebastiani non fanno mica tutto insieme. E che Discovery non si può permettere anche lui. Ricordando alla fine di essere libero, nel senso che «non ho mai fatto contratti con Mediaset, Sky… solo a progetto. Io posso decidere sempre».

Chi potrebbe lasciare la Rai

Secondo La Stampa Fiorello è intenzionato a prendersi un anno sabbatico dopo la fine di Viva Rai2!. Mentre altri grandi nomi di viale Mazzini sono pronti a salutare. Sigfrido Ranucci è ai ferri corti con la Commissione di Vigilanza Rai e i suoi scontri con Maurizio Gasparri potrebbero far saltare il banco. E il conduttore di Report potrebbe fare le valigie. Mentre Francesca Fagnani è corteggiata da Mediaset. Ma anche da Nove, che potrebbe così fare un en plein. Federica Sciarelli potrebbe salutare dopo lo “sgarbo” di Far West, trasmissione simile alla sua mandata in onda sulla Rai.

Il contratto di Amadeus

Intanto emergono i dettagi sul futuro di Amadeus. Lo “stipendio” a Discovery sarà di 2,5 milioni di euro l’anno per quattro anni per un totale di dieci milioni. Mentre saranno un centinaio quelli che complessivamente investirà Warner Bros Italia nei progetti del conduttore. Che comprendono un programma quotidiano e un format musicale. Ma questo sarà l'unico colpo di telemercato della Nove in vista della della prossima stagione?

Il caso Clerici

Mentre la Rai cerca di blindare Fiorello, le ultime suggestioni portano a un sogno Antonella Clerici. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente lo scorso gennaio, Laura Carafoli, la responsabile della programmazione e delle produzioni originali del gruppo Discovery Italia, parlando di Fabio Fazio aveva confessato: «Un altro nome che mi piace? Antonella Clerici. Io la adoro, la seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera. Ha compiuto 60 anni: mi piace che sia una donna adulta e cosi vitale. Il mio programma preferito, fuori dal mio mondo e a parte quelli di Maria, è The Voice».

Sanremo 2025

Infine c’è Sanremo. Che è della Rai fino al 2025, anno in cui scade la convenzione con il comune. Che costa alla tv pubblica 5 milioni l’anno, di cui 2,3 per l’affitto del teatro Ariston. La concorrenza si fa avanti, anche se le tv via satellite sembrano escluse perché il festival va trasmesso in chiaro. Il pericolo qui sarebbe sempre Mediaset. Intanto c’è anche confusione sulla conduzione del prossimo. I nomi più gettonati sono quelli di Carlo Conti e Paolo Bonolis. Poi ci sono Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.