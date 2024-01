Amadeus interrompe Annalisa mentre canta Bellissima su Rai1, il conduttore sale sul palco de L'Anno che verrà: «Vieni, vieniii, dobbiamo fare il conto alla rovescia»

Annalisa interrotta mentre canta da Amadeus a L'Anno che verrà.

La scena diventa l'ultimo meme del 2023 e il primo del 2024. Si perché è successo mentre scoccava la mezzanotte. L'artista sul piú bello mentre cantava il ritornello del suo tormentone (Bellissima) viene bloccata dal conduttore: non c'era tempo, il countdown doveva partire.

Pagelle ascolti tv, top e flop: "L'anno che verrà" chiude con i botti (40,1%), "Capodanno in musica" secondo, molto bene "La Carica dei 101"

Amadeus blocca Annalisa mentre canta

«Vieni Annalisa, vieniiiii. Dobbiamo fare il conto alla rovescia!», ha urlato salendo subito sul palco. E in un attimo la scena diventa virale sui social. «Ma questi che calcolano male il tempo per l’esibizione di Annalisa e Amadeus che sbuca da dietro e ferma tutto per fare il conto alla rovescia», commenta un utente.

Se in media #LAnnoCheVerrà ha fatto oltre 6 milioni ed il 40% di share non oso immaginare quante persone a mezzanotte avranno visto questo momento...#AscoltiTv

E ancora: «Amadeus: “Annalisa Annalisa” Lei: “Che cosa vuoiiii???” Mi sento malissimo». Amadeus e Annalisa hanno poi contato insieme da 9 a 0 e augurato buon anno a tutti dal palco di Crotone.