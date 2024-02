Fiorello e Amadeus, il siparietto con i figli (che poi escono insieme): «Li abbiamo geolocalizzati?»

In attesa della lettura della classifica finale di Sanremo 2024, Fiorello e Amadeus sono stati protagonisti di un divertente siparietto sul palco dell'Ariston.

Con loro, anche i loro figli, Angelica e Josè, vittime di un "fidanzamento" combinato.

Il siparietto

Quindici anni il figlio di Amadeus, diciassette la figlia di Fiorello. Quel che basta per un "fidanzamento" combinato tra i due figli d'arte. A scherzarci su sono stati proprio gli stessi genitori, che hanno parlato anche di una festa nel dopo Festival, con gli stessi Josè ed Angelica presenti. «Che intenzioni hai con mia figlia?», ha detto Fiorello ad un divertito Josè. «Ti sei fatta il toy boy», aggiunge poi il comico rivolgendosi ad Angelica. «Li abbiamo geolocalizzati? Giovanna, Susanna voi sapete qualcosa? Mara (Venier) tu non sapevi niente? Matano vuoi collegarti con qualcuno?», ha detto poi scherzando Fiorello.

Di nuovo il "Ballo del Qua Qua"

Fiorello riporta al Festival, nella finale di Sanremo 2024, il 'Ballo del Qua Quà. Dopo le critiche per averlo fatto ballare a John Travolta, lo showman siciliano lo propone però in una chiave decisamente diversa ed esilarante. Dopo aver interrogato Amadeus su cosa lo colpisca di più nei brani, se il testo o la musica («entrambi», è la risposta), Fiorello intona il testo del brano conosciuto in Italia per l'interpretazione di Romina Power sulla musica della struggente 'Farfallinà di Luca Carboni. Il contrasto scatena le risate dell'Ariston.

L'uscita di scena

«Vogliamo lasciare il festival di Sanremo romanticamente», dice Fiorello mentre esce dall'Ariston mano nella mano con Amadeus. «Sono stati cinque anni bellissimi, Sanremo si ama sempre», commenta Amadeus. E poi, sulle note di I sogni son desideri, i due amici salgono sulla carrozza di Cenerentola e salutano