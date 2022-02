Amadeus bacia la moglie Giovanna in prima fila all'Ariston

Cinque sere in cui non ha mai lasciato le redini della conduzione e nelle quali è stato impeccabile. Poi, arrivato quasi alla fine del suo terzo (e ultimo?) Sanremo, Amadeus si scioglie. In platea in prima fila c'è sua moglie Giovanna, e dopo aver dato i fiori ai cantanti per tutta la kermesse, decide che è il momento di dare un mazzo anche alla sua metà. Così si avvicina, si inginocchia, le toglie la mascherina e le dà un bacio che emoziona l'Ariston e chi sta a casa. Il pubblico lo applaude, poi lui sale in galleria e annuncia l'ultimo concorrente in gara, Le Vibrazioni.

