Amadeus. Alessio Vassallo ai Soliti Ignoti, il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti: «È il Capitano!»

Alessio Vassallo ai Soliti Ignoti, il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti: «È il Capitano!». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Alessio Vassallo, co-protagonista del Giovane Montalbano, nel ruolo di Mimì Augello. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli.

L'indagine di Alessio Vassallo è buona, l'attore siciliano arriva alla fase finale con un tesoretto di 42mila euro. Ma è quando entra il parente misterioso che accade l'imprevedibile. Il parente misterioso è Michel, 28 anni, fratello di uno degli ignoti. Su Twitter scoppia il caso: «Ma è Francesco Totti!». E ancora: «È tale e quale al Capitano». Insomma, secondo gli "ignotisti", il parente misterioso assomiglia all'ex capitano della Roma.

Intanto, Vassallo prosegue con la sua indagine. L'attore dimezza il montepremi per ridurre il numero degli ignoti e alla fine, dopo una lunga indecisione, sceglie la concorrente numero otto. Ed è proprio lei la sorella del "sosia" di Francesco Totti. Vassallo devolve 21mila euro in beneficenza. Domani si torna a giocare per la solidarietà.