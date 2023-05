Alluvione in Emilia-Romagna, Little Steven: «Il silenzio di Bruce a Ferrara? Non sapevamo nulla»

L’emergenza in Emilia-Romagna? «Non ne sapevamo niente». Parola di Stevie Van Zandt, meglio noto come Little Steven, tra i componenti della E-Street Band e braccio destro di Bruce Springsteen: il chitarrista, a poco più di una settimana dal concerto delle polemiche al parco urbano di Ferrara, risponde così al commento di un fan che su Twitter che gli ha chiesto il perché dal palco non sia arrivata alcuna parola per le popolazioni colpite dall’alluvione.

La domanda sui social

«Ti conosco come uomo e artisti di grandi valori.

La risposta di Van Zandt, che ha condiviso per oltre tre ore di concerto il palco con il Boss, mentre i presenti si aspettavano almeno un saluto, un augurio o una parola di incoraggiamento per il popolo romagnolo, non lascia spazio a interpretazioni e probabilmente riaprirà un nuovo dibattito sul concerto dello scorso 18 maggio. «Non ne sapevamo niente» ha risposto lapidario Little Steven, che poi aggiunge: «Tutto ciò che abbiamo sentito è che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia (da qui la decisione di aprire il cancelli quasi quattro ore dopo l’orario inizialmente previsto, ndr). Questo era tutto». Ipotizzabile, quindi, che il silenzio del Boss sia arrivato perché non informato di quanto stava accadendo: non si escludono eventuali nuove polemiche nelle prossime ore.