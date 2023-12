Ha collezionato così tante porte in faccia che ad un certo punto Alfa ha smesso di contarle. La prima, la più dolorosa, nel 2017, quando Andrea De Filippi, questo il vero nome del 23enne cantautore genovese in gara al Festival di Sanremo 2024 («Ma nessuna parentela con Maria», ha chiarito più volte lui), si presentò ai provini di X Factor. Non era ancora maggiorenne. Fu scartato: «Mi dissero che non valevo. Fu una batosta: pensai di mollare».

Fu scartato a Sanremo



Anche con Amadeus non è andata tanto meglio, prima del «sì» arrivato quest'anno con Vai!. Nel 2021, quando era già una stella della nuovissima scena pop italiana, quella che macina numeri a sei cifre sulle piattaforme di streaming (aveva già vinto tre Dischi di platino con Cin cin, oltre al Disco d'oro per l'album d'esordio del 2019 Before Wanderlust), provò a presentarsi in gara tra i big del Festival con Nord. Non lo presero: «Sono stato scartato. Pazienza, il Festival l'ho guardato comunque. Tifavo per Orietta Berti, l'ho anche televotata». Ci si è messa in mezzo pure la sfortuna. Lo scorso anno Alfa accantonò l'idea di competere tra i big, nonostante numeri da campione (565 milioni di streams sulle piattaforme, 1,5 milioni di follower su TikTok), e si presentò tra gli aspiranti di Sanremo Giovani. Il giorno delle audizioni a Roma si svegliò con la febbre. «Piango dalla rabbia», si sfogò. Dal 6 al 10 febbraio quel palco sarà finalmente (anche) suo. E Alfa si prenderà una rivincita non solo nei confronti dei tanti «no» incassati, ma anche del bullismo subito per via dell'aspetto fisico: «Nel mondo digitale è facile esserlo. Mi dicono: "Sei Benji & Fede, ma grasso"».

Il bacio con Rosa Chemical

La mamma psichiatra lo ha aiutato a mantenere una stabilità emotiva: «Grazie a lei ho superato i traumi del successo precoce». Nel 2021 il video di Snob scatenò un putiferio social di insulti. Il motivo? Un bacio sulla bocca scambiato con l'amico Rosa Chemical, che duettava con lui. «La musica è come la sessualità: non ha più generi», disse Alfa, che però specificò subito di essere etero. E quando qualcuno gli fece notare che una mossa di marketing del genere allora poteva anche risparmiarsela, rispose: «Mi sento felicemente lontano dall'immagine tossica di maschio alfa che va promossa a tutti i costi sempre e comunque».

Il nome d'arte

Il nome d'arte, però, non è un riferimento al sentirsi maschio alfa: «Alfa deriva dal greco. Ho fatto il liceo classico e volevo menarmela un po'». Da Bellissimissima a Ci sarò, il suo pop ultraleggero ora va alla conquista dei palasport: il tour partirà il 24 febbraio da Milano. I bulli che alle medie lo presero in giro, dice, oggi gli chiedono pass per suoi show: è la rivincita più grande.