Alessandro Egger e Tove Villfor, la confessione da Serena Bortone: «Tra noi è scoppiato un incendio a Ballando con le Stelle»

L'ex volto delle barrette Kinder è ormai un uomo. Di quel piccolo Alessandro Egger è rimasto il sorriso anche se gli occhi sono segnati dal dolore. Il suo è un passato difficile fatto di abbandoni. Nato a Belgrado nel 1991 e trasferitosi a Como all’età di sei anni, la storia della sua vita è attraversata da momenti molto dolorosi segnati da un padre che lui non ha mai conosciuto. Lui, infatti, è nato dall’amore tra la madre e un modello sardo, ma non ha mai conosciuto il padre. Egger è il cognome del patrigno.

Alessandro Egger e la sua insegnante, il rapporto speciale

Ma ora la sua esperienza a Ballando con le Stelle gli sta dando le giuste rivincite. Al suo fianco nello show di Milly Carucci c'è Tore Villfor e con lei l'attore ha un rapporto veramente speciale. I due si sono raccontati a Oggi è un altro giornoì: «Ho scoperto praticamente tutto. Ero molto insicuro di quello che sarebbe successo, è la prima volta che faccio un programma in diretta. Non sapevo fare nulla, neanche un passo in avanti». Esordisce sorridendo Alessandro.

La confessione

«Io l’ho visto cambiare tantissimo settimana per settimana. E’ un pazzerello questo ragazzo, una pazzia buona: urla, scherza, ride, salta», Tore Villfor è entusiasta del suo allievo. E tra loro le cose vanno benone, è proprio Alessandro a spiegare come stanno le cose: «È scoppiato un incendio. Io e Tove ci siamo trovati dal primo istante in una maniera un po’ diversa, che ha creato un sacco di cose intorno a noi. Ci ha collegato in una maniera diversa rispetto alla storia romantica, la nostra è molto emotiva. C’è affetto, siamo molto sinergici».