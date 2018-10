Alberto Angela boom: «La cultura piace anche il sabato sera»

di Donatella Aragozzini

Quasi 4 milioni di telespettatori e il 21% di share. Poco importa che il ritorno di Tu sì qu vales abbia stravinto la serata di sabato: la vera notizia è il risultato fatto registrare da, ancora più esaltante considerando appunto la concorrenza dello show di Maria De Filippi su Canale 5. Il programma di divulgazione di, al suo approdo su Rai1, è stato anche il più commentato sui social, con 80.000 interazioni su Twitter e il primo posto tra i Trend Topic Italia.Scommessa vinta, dunque, quella di voler portare la cultura nel prime time del sabato sera. «Una missione che ci dà responsabilità ma anche stimoli, che abbiamo accettato proprio perché è difficile», ha commentato Angela. «Ma soprattutto è un bellissimo messaggio, da parte della Rai, non voler inseguire l'intrattenimento più leggero ma dare contenuti di spessore, oltretutto per cinque puntate» (contando ovviamente anche Stanotte a Pompei, seguito la scorsa settimana da 4.233.000 persone, il 24.3% di share).Con un programma collaudatissimo rimasto fedele a se stesso nel passaggio da Rai3 a Rai1 («la macchina è sempre quella, è il nostro modo di raccontare, è stata solo migliorata la forma con l'utilizzo del 4k»), e senza paura della concorrenza («rispetto ai miei colleghi ho il vantaggio di ritenermi un ricercatore e non un conduttore e quindi non cerco spasmodicamente il risultato ma la divulgazione»),ha insomma regalato un grande risultato alla Rai e centrato il proprio obiettivo: «Fare la televisione che avrei sempre voluto vedere».