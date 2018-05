Uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello, Baye Dame, sarà ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda il 5 maggio 2018. Il concorrente squalificato dal Grande Fratello 2018 tornerà sui motivi che lo hanno costretto ad abbandonare la Casa per squalifica.

Fare il Grande Fratello era il mio sogno e si è trasformato nel peggiore degli incubo. Ho sbagliato e non ho giustificazioni. Pensavo di aver accantonato tanti mostri, invece si vede che non li ho superati del tutto. Già da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano scimmia e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l’ho fatta, non so perché

.



L’aggressione verbale nei confronti della coinquilina spagnola Aida Nizar Delgado gli è stata fatale. Ma ora Baye Dame non cerca scorciatoie. "Ho sbagliato e non ho giustificazioni. Pensavo di aver accantonato tanti mostri, invece si vede che non li ho superati del tutto. Già da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano 'scimmia' e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l’ho fatta, non so perché" ha detto.



Alla conduttrice Silvia Toffanin che gli chiede come abbia preso questa squalifica sua madre (il ragazzo è stato dato in affidamento da una donna senegalese ad una famiglia romana – ndr) Baye Dame risponde: "Tutta la mia famiglia africana deve affrontare ancora tanti dolori. Hanno scoperto Baye Dame in tv. Hanno sempre voluto vedere quello che piaceva a loro di me e oggi hanno scoperto un’altra parte, che forse preferivano non vedere. Mi sono sentito con mia mamma, ma non è stata una telefonata piacevole tra mamma e figlio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA