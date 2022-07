Roma, Achille Lauro in visita al San Camillo Forlanini nel reparto di Chirurgia Pediatrica

Oggi il cantautore Achille Lauro, nel giorno del suo 32esimo compleanno, si è recato presso l'Ospedale San Camillo Forlanini per salutare i bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia Pediatrica. Un' iniziativa di solidarietà, per trasmettere un messaggio di speranza, organizzata in condivisione con i vertici dell'azienda ospedaliera e con l'Associazione 'Officine Buone'.

I 20 bambini che si trovano nel reparto sono stati allietati con brani musicali accompagnati da chitarre e dalla presenza del Cavalier Mattia Villardita, che nei panni di Spider Man' ha fatto sognare i nostri piccoli pazienti e i genitori. Ai piccoli sono stati donati dolciumi, strappando loro un sorriso tra battute e semplici chiacchierate.

Il reparto del San Camillo Forlanini rappresenta, assieme al Bambin Gesù, il principale polo dell'emergenza chirurgica pediatrica del Lazio.

"Quest'iniziativa testimonia l'impatto del binomio tra scienza e artisti che, assieme, sanno trasmettere poderosi messaggi di speranza. Oggi un artista popolare e intelligente come Achille Lauro ha illuminato i volti dei bimbi ricoverati, con una capacità di incidere positivamente sulle loro vite non inferiore a quella della medicina. Oggi abbiamo dimostrato quanto sia importante non lasciare i pazienti soli nella loro malattia", sottolinea il direttore generale del San Camillo Forlanini Narciso Mostarda.