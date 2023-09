Lecce, serpente si aggira per le strade del centro urbano di Trepuzzi: i cittadini lo salvano e lo "coccolano"

Un serpente che si aggirava nel centro di Trepuzzi (Lecce) è stato notato da alcuni residenti, "coccolato" e salvato da morte certa. E' accaduto mercoledì sera, intorno alle 22, all’incrocio tra via Ada Negri e via Torquato Tasso. L'esemplare di Cervone, lungo più di un metro e mezzo e diventato una vera star nella cittadina, era fuggito probabilmente da un terreno incolto alle spalle di un edificio dove sono in corso lavori di ristrutturazione.