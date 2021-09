Squali, un terzo delle specie a rischio per la pesca: «Minacciate anche da perdita habitat e crisi climatica»

Inquinamento e crisi climatica oltre che, ovviamente, la pesca intensiva, rendono difficile la sopravvivenza di tanti animali marini, mettendo in serio pericolo alcune specie: gli squali prima di tutti. Il 37% delle specie di squali e razze rimane a rischio estinzione a causa della pesca, del degrado degli habitat marini e del riscaldamento globale. Lo ha reso noto oggi l'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn) al suo congresso annuale a Marsiglia.

🌊 #SummerReading 🌊

Conserving the #Ocean & its #biodiversity must go beyond on-water management of fish to consider the entire value chain.

This report reveals the critical role that #trade management can play in species survival 🐠🦈🐡

Read it now 👉 https://t.co/hFhEqV4U8b pic.twitter.com/LwEgSEkOWM

— FisheriesAquaculture (@FAOfish) September 3, 2021